Уничтожение ракетного катера "Ивановец": в ВМС рассказали о ситуации с флотом РФ

Оккупанты долгое время не наносили ракетных ударов по Украине с кораблей Черноморского флота.

Спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне сделали некоторые выводы после уничтожения их ракетного катера "Ивановец" и долгое время не выпускали ракеты по Украине с кораблей Черноморского флота.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Практически российский флот сейчас занят охраной и обороной пунктов базирования и учебным действием собственных моряков.

"Случай, произошедший с их ракетным катером, они несколько дней обдумывали, разбирали. После этого был приостановлен учебный процесс, что уже является нестандартной ситуацией для Черноморского флота. После этого, как они решили, что можно безопасно выходить в восточной части Черного моря – продолжали выходы в море",

– объяснил Плетенчук.

В Черном море находится пять российскиз кораблей – преимущественно в восточной части моря.

Преимущественно эти выходы связаны с мерами безопасности – россияне меняют место базирования флота.

Напомним, ВСУ в ночь на 1 февраля успешно потопили судно российского флота вблизи временно оккупированного Крыма – ракетный катер "Ивановец". На его борту могли находиться до 40 моряков Черноморского флота РФ.

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