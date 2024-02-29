Уничтожение российских А-50: Игнат оценил значение ликвидации самолетов

оккупанты уже четыре дня не используют самолеты.

После сбития самолета А-50 российские кафиры уже четыре дня не используют эти суда. Это хороший знак.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Оккупанты делают выводы, что нечего здесь шнырять по нашему Азовскому морю и оттеснились как можно дальше", — рассказал Игнат.

По его словам, враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, о средствах ПВО и наших самолетах. Зато исчезновение с неба хотя бы даже временно этих самолетов – это хороший знак.

"Возможно, это даже помогает в некоторой степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах", — подчеркнул представитель ПС.

Напомним, разведка Британии оценила последствия ликвидации второго российского самолета А-50. В РФ после осталось всего семь таких бортов. К слову, первый А-50 украинские защитники сбили 14 января, а второй – 23 февраля.

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