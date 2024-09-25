Уничтожение российских арсеналов: военный ВСУ рассказал о последствиях для врага

Уничтожение самых больших арсеналов россиян заставит их тратить лишнее время на создание новых объектов для хранения боеприпасов.

Недавние удары по большим складам боеприпасов на территории РФ повлекут за собой серьезные логистические проблемы для врага. Из-за потери россиянами значительного запаса ракет и снарядов, их способность давить на Донетчине и сопротивляться украинскому наступлению на Курщине, существенно уменьшится.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Антон Петровский в интервью "24 каналу".

Петровский заметил, что Россия – это большая, но "очень инертная машина", которая годами наращивала свой вооруженный потенциал. Если украинцы продолжат наносить ей "болезненные точечные удары", это усложнит логистику оккупантов и повлияет на их боеспособность.

Военный добавил, что часть боеприпасов, которые удалось уничтожить на российских складах в этом месяце, были поставлены в Россию Северной Кореей. Теперь страна-агрессор будет вынуждена каким-то образом не только компенсировать потери боеприпасов, а также строить новые арсеналы для их хранения и рассредоточивать их, чтобы попытаться уберечь от последующих атак ВСУ. Эти усилия потребуют дополнительного времени, так что врагу придется менять свои агрессивные планы.

"А все это оттягивает время, бьет по планам россиян, влияет на их способность продвигаться, сопротивляться ВСУ. Ведь снаряды противнику нужны не только для осуществления наступления на Донецком направлении, а для обороны, отражения украинского наступления в Курской области. кроме того, на Курщине до сих пор нет четко сформированной линии боевого столкновения, которая есть на Донбассе", — отметил Петровский.

По его словам, тыловые удары по врагу и уничтожение его живой силы и техники на поле боя, безусловно, изменят планы оккупантов и ослабят их боеспособность.

Напомним, если Украина увеличит мобилизацию и расширит оборонную промышленность, а страны Запада начнут предоставлять большее вооружений, тогда ВСУ смогут не только сдерживать врага, но и получить возможность для проведения контрнаступления в 2025 году.

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