Уничтожение российских десантных кораблей усложняет оккупантам бегство — представитель ГУР

Десантные операции против украинских городов для российских захватчиков стали еще более нереальными.

Уничтожение российского крупного десантного корабля "Минск" в результате успешной атаки ВСУ на судоремонтный завод во временно оккупированном Севастополе осложняет оккупантам возможность эвакуировать свои военные подразделения с захваченного полуострова.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".

“[Уничтожение большого десантного корабля] усложняет даже сами мысли о предстоящих десантных операциях против украинских городов и портов. А также усложняет операции возможно эвакуационного характера для оккупационного корпуса с временно оккупированных причерноморских территорий. То есть, это все имеет смысл", — пояснил он.

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Андрей Юсов также отметил, что уничтожение ВДК является необратимой утратой для россиян, поскольку такого типа кораблей они сейчас не производят.

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года в порту Новороссийска Краснодарского края РФ морские дроны атаковали российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Судно получило серьезные повреждения.

Напомним, в ГУР подтвердили информацию об уничтожении российской подлодки и большого десантного корабля во временно оккупированном Севастополе 13 сентября.

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