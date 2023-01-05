Уничтожение российских "мобиков" в Макеевке: эксперт рассказал, какой рекорд побили ВСУ

Вооруженные силы Украины, ликвидировав сотни мобилизованных россиян в Макеевке Донецкой области, побили собственный рекорд скоростного уничтожения оккупантов. Прошлое достижение было установлено в мае под Белогоровкой в Луганской области.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Фактически, была уничтожена батальонно-тактическая группа за считанные минуты. До этого был рекорд скорости уничтожения батальонно-тактической группы российских оккупантов во время их попытки форсировать Северский Донец — маленькую речку. Менее, чем за 24 часа, они потеряли одну БТГр, а также более 80 единиц техники. Итого, сейчас можем фиксировать новый рекорд — уничтожение батальонно-тактической группы за считанные минуты. К тому же, с ними был боекомплект, техника, боеприпасы", — рассказал эксперт.

Также читайте Армия РФ получила большие проблемы под Бахмутом и нашла новую цель: что происходит на Донбассе

По его словам, для россиян "это масштабный репутационный удар, потому что это самая большая потеря за наименьшее время".

"Сможем ли этот рекорд побить? Надеюсь, что да, но это будет сложно сделать", — отметил Коваленко.

В то же время, считает эксперт, Кремль будет использовать уничтожение "мобиков" в Донецкой области в своей пропаганде:

"Сейчас нарратив мести может увеличить количество мобилизованных. Они будут оправдывать таким образом мобилизацию. Как, ты не хочешь идти мобилизоваться? Надо же отомстить за "невинно убиенных русских мальчиков в трусиках" в Макеевке".

Напомним, в ночь на 1 января, ровно в полночь, ударом РСЗО HIMARS было уничтожено здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии.

По предварительным данным, в помещении могло находиться до 600 "мобиков" из Самарской области РФ. Кроме того, на территории ПТУ находилась военная техника и боеприпасы, которые сдетонировали. По данным ВСУ, в Макеевке было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

Официально минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных.

Российские пропагандисты со ссылкой на "правоохранительные органы" так называемой "ДНР" начали распространять информацию, что в случившемся виноваты сами "мобики", которые якобы позволили себя "вычислить" из-за активного использования мобильных телефонов.

Военный эксперт Олег Жданов, в свою очередь, отметил, что версия минобороны РФ о мобильных телефонах вызывает вопросы.

Читайте также: