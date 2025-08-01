Уничтожение российских реактивных "Шахедов" обходится Украине в сумасшедшие деньги: цифры шокируют

Российские «Шахеды» / © t.me/SJTF_Odesa

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Для сбития российских реактивных дронов типа «Шахед» Украине придется использовать дорогие зенитные ракеты, пока не будут найдены более дешевые альтернативы. И это может стоить миллионы.

Об этом пишет TMZ.

«В основном, на радаре он (реактивный „Шахед“ — ред.) отображается как крылатая ракета по параметрам полета, поскольку его скорость может превышать 500 километров в час. Не все средства, которые мы используем сегодня, могут перехватывать подобные цели», — заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Как отмечает TMZ, этот вид оружия также труднее отслеживать и перехватывать по сравнению с Шахедами с винтовым двигателем, так как летают они быстро и высоко. Дроны с реактивным двигателем, судя по всему, являются версией дрона Shahed-238, который Иран впервые представил в ноябре прошлого года.

Согласно слитным документам, Shahed-238 имеет дальность полета от 620 до 1240 миль (ориентировочно от 997 до 1995 км) и может подниматься на высоту почти до шести миль (ориентировочно 9,65 км). Боеголовка весит 50 кг, а его турбореактивный двигатель развивает максимальную скорость до 600 км/ч. Базовая модель Shahed-136, по сообщениям, имеет максимальную дальность полета 2000 км и крейсерскую скорость 180 км/ч, что соответствует скорости небольшого легкого самолета общего назначения.

Такие характеристики делают Shahed-238 практически недостижимым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелковым оружием и пушечными орудиями, так и для дронов-перехватчиков с электродвигателями, пишет украинский ресурс Милитарный.

Реактивные дроны используются Россией при атаках по Украине уже не впервые. Хотя Украина разрабатывает перехватчики, способные противостоять реактивным Shahed, их массовое производство оказывается сложной задачей из-за российских атак на производственные объекты и проблемы с цепочкой поставок, отметил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Еще одним вопросом остается, сколько таких реактивных «Шахедов» способна производить Россия.

«В настоящее время она производит 2 тысячи пропеллерных Shahed в месяц и планирует увеличить этот показатель до 5000, но добавление реактивных двигателей усложняет их производство», — пишет TMZ.

Напомним, Россия начала применять новый тип дронов против Украины — реактивные «Шахеды». Они почти не улавливаются радарами и похожи на крылатые ракеты.