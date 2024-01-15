Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22М11: стало известно, сколько военных было на бортах и в каком звании

На уничтоженных самолетах находились не менее 25 летчиков.

На уничтоженных российских самолетах А-50 и Ил-22М11 находились не менее 25 военных. По меньшей мере, двое из них — в звании "полковник".

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, на уничтоженных самолетах находились не менее 25 летчиков. Как минимум двое из них в воинском звании "полковник".

“Это сокрушительный удар по ВКС раши. На двух бортах было не менее 25 летунов. По меньшей мере двое в воинском звании "полковник". Передавайте привет морякам крейсера "Москва". Вечного купания, с**и”, — отметил Роман Цымбалюк.

Напомним, что сейчас это вторая потеря или повреждение А-50 и Ил-22М за время войны.

Читайте также: