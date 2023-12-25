Уничтожение российских Су-30 и Су-34: в Воздушных силах сообщили детали

Су-34 сбит на Мариупольском направлении.
Воздушные силы сбили два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
Кроме того, в ночь на 25 декабря воздушные силы сбили 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и две ракеты.
"Противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда, Балаклава – Крым и двумя авиационными ракетами. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одессы, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей", – говорится в сообщении.
Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе – уничтожены.
Напомним, силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Это подтвердили в Геншабе.
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