Уничтожение российских Су-34: оккупанты уменьшили количество авиаударов

В частности, уменьшение фиксируют на Таврическом направлении.

На Таврическом направлении уменьшило количество ежедневных авиаударов российских войск. Уменьшение обстрелов связано с уничтожением истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, двое суток подряд захватчик использовали для ударов на Донетчине только штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

"Количество авиаударов резко уменьшилось. Если раньше было 15, 17, до 20 в сутки, то, например, позавчера, было три авиаудара, а вчера было семь", — рассказал он.

Штупун подчеркнул, что ВСУ успешно держат оборону возле Авдеевки. В частности, благодаря подготовленным за время полномасштабной войны укреплениям.

Как сообщалось, Наталья Гуменюк говорит, что после уничтожения Су-34 поменялась тактика россиян. Да, российская армия стала более взвешенно подходить к использованию авиации. Кроме того, изменилась плотность вражеских ударов.

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на три вражеских бомбардировщика Су-34 в районе Крынок в Херсонской области.

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