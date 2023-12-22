Уничтожение российских Су-34: появились фото с места катапультирования пилотов

Так называемые российские "военкоры" подтверждают точные удары средств украинской ПВО по истребителям-бомбардировщикам оккупационной армии.

В Сети появились первые фото с места катапультирования пилота одного из сбитых в пятницу, 22 декабря, российских бомбардировщиков Су-34. Российские военкоры сообщают, что погибли не все члены экипажа сбитых на юге Украины вражеских самолетов.

В частности, российский провоенный Telegram-канал Fighterbomber сообщил о "боевой потере", отметив, что с места катапультирования "забрали и живых, и мертвых".

Также россияне предполагают, что истребители были уничтожены системами Patriot.

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Telegram-канал "Николаевский Ванек", который повязывают с председателем Николаевской ОВА Виталием Кимом, уточнил место падения российских самолетов.

В сообщении говорится, что "взрывы в Чаплинском районе, а также в районе Каланчака" являлись звуками падения российских Су-34.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уничтожение на юге Украины трех вражеских бомбардировщиков Су-34 было спланированной операцией.

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