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Уничтожение российских вертолетов на авиабазе в Псковской области: появились спутниковые снимки

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Уничтожение российских вертолетов на авиабазе в Псковской области: появились спутниковые снимки

Фото: Getty Images

Эксперты считают, что из-за взрыва были уничтожены три вертолета оккупантов.

На авиабазе в Псковской области РФ раздались мощные взрывы, уничтожившие несколько российских вертолетов Ка-52. В сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями.

Об этом в Twitter сообщило волонтерское сообщество GeoConfirmed со ссылкой на OSINT-аналитика Тима Эргарта.

Судя по спутниковым снимкам эксперты предположили, что в результате взрывов на авиабазе были уничтожены три российских вертолета и повреждены еще два.

Взрывы на авиабазе в Псковской области: что известно

Российские телеграмм-каналы накануне сообщили, что в Псковской области на авиабазе из-за взрыва были повреждены два российских вертолета Ка-52.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение двух вертолетов Ка-52 на аэродроме в Псковской области РФ. В ГУР также добавили, что с целью ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
838
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