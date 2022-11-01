Уничтожение российских вертолетов на авиабазе в Псковской области: появились спутниковые снимки

Эксперты считают, что из-за взрыва были уничтожены три вертолета оккупантов.

На авиабазе в Псковской области РФ раздались мощные взрывы, уничтожившие несколько российских вертолетов Ка-52. В сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями.

Об этом в Twitter сообщило волонтерское сообщество GeoConfirmed со ссылкой на OSINT-аналитика Тима Эргарта.

Судя по спутниковым снимкам эксперты предположили, что в результате взрывов на авиабазе были уничтожены три российских вертолета и повреждены еще два.

Conclusion:



Базированный на GeoLocation, GUR statement and footage we assess the the was successful sabotage action carried out in Veretye airbase, known as a repair facility, that resulted in likely destruction of 3 helicopters and 2 more.



10/ pic.twitter.com/BzxcSxAHCs — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022

Later today @ArtisanalAPT provided recent satellite imagery dated 31 0944 OCT 2022 UTC:



Вы можете задать 3x возможный удар и 2 других helicopters в области.



(Follow @ArtisanalAPT для более сложных исследований работы)



08/ pic.twitter.com/nQwd5ANWdK — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022

Взрывы на авиабазе в Псковской области: что известно

Российские телеграмм-каналы накануне сообщили, что в Псковской области на авиабазе из-за взрыва были повреждены два российских вертолета Ка-52.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение двух вертолетов Ка-52 на аэродроме в Псковской области РФ. В ГУР также добавили, что с целью ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

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