Уничтожение российских вертолетов на авиабазе в Псковской области: появились спутниковые снимки

Эксперты считают, что из-за взрыва были уничтожены три вертолета оккупантов.
На авиабазе в Псковской области РФ раздались мощные взрывы, уничтожившие несколько российских вертолетов Ка-52. В сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями.
Об этом в Twitter сообщило волонтерское сообщество GeoConfirmed со ссылкой на OSINT-аналитика Тима Эргарта.
Судя по спутниковым снимкам эксперты предположили, что в результате взрывов на авиабазе были уничтожены три российских вертолета и повреждены еще два.
Conclusion:— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022
Базированный на GeoLocation, GUR statement and footage we assess the the was successful sabotage action carried out in Veretye airbase, known as a repair facility, that resulted in likely destruction of 3 helicopters and 2 more.
10/ pic.twitter.com/BzxcSxAHCs
Later today @ArtisanalAPT provided recent satellite imagery dated 31 0944 OCT 2022 UTC:— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 1, 2022
Вы можете задать 3x возможный удар и 2 других helicopters в области.
(Follow @ArtisanalAPT для более сложных исследований работы)
08/ pic.twitter.com/nQwd5ANWdK
Взрывы на авиабазе в Псковской области: что известно
Российские телеграмм-каналы накануне сообщили, что в Псковской области на авиабазе из-за взрыва были повреждены два российских вертолета Ка-52.
Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение двух вертолетов Ка-52 на аэродроме в Псковской области РФ. В ГУР также добавили, что с целью ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.
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