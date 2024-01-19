Уничтожение российского А-50: в разведке Британии заявили, что РФ начала использовать еще один самолет

Упавший в Азовское море А-50 был ключевым у военных РФ для проведения операций над Украиной.

Российский самолет А-50, успешно уничтоженный украинскими военными, был ключевым инструментом РФ для операций в нашем государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе британской разведки.

Как отмечается, упавший в Азовское море А-50 был ключевым в военных РФ для проведения операций над Украиной. Он обеспечивал раннее предотвращение угроз из воздуха и предоставлял функциональные возможности командования и контроля.

"17 января 2024 года российские ВВС, похоже, начали эксплуатацию еще одного А-50, но на этот раз над землей в пределах российской территории вблизи Краснодарского края, дальше к востоку от Украины. Эти действия, вероятно, указывают на снижение готовности к риску для планеров и попытку сохранить остаток A-50. Несмотря на отсутствие официальной позиции со стороны России по поводу потери самолета, эта деятельность, вероятно, демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции по уничтожению украинцами высокоценного авиационного средства. Если потеря А-50 была несчастным случаем, то такое решение вряд ли понадобилось бы", — подчеркнули в британской разведке.

Напомним, что ликвидация российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 над Азовским морем привела к тому, что активность российской авиации в регионе снизилась.

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