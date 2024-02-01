Уничтожение российского катера "Ивановец": как это повлияет на Черноморский флот РФ

Россияне имеют до десятка ракетных катеров типа "Ивановец", который в ночь на 1 февраля уничтожили украинские военные. Некоторые из них находятся в составе Черноморского флота РФ.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Валерий Рябых, военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express.

"Сегодня, 1 февраля, есть праздник, который устроили наши Силы обороны. Операция, которую провело ГУР, была очень показательной и привела к уничтожению ракетного катера "Ивановец". Это был большой ракетный катер или малый корвет проекта 1241, который имеет несколько функций. Он может использоваться в качестве либо малого противолодочного корабля, либо большого ракетного катера, либо пограничного сторожевого корабля", — рассказал военный эксперт.

По его словам, потопление этого катера является очередным гвоздем в возможности Черноморского флота РФ незаконно действовать во временно оккупированных акваториях украинских вод.

"У врага до десятка единиц таких кораблей, но они рассредоточены по акваториям разных морей. Несколько единиц находятся в составе Черноморского флота РФ, но с каждым ударом их становится все меньше и меньше", – резюмировал Валерий Рябых.

Уничтожение российского катера "Ивановец"

В ночь на 1 февраля в оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. В разведке также показали видео удара. Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Позже стало известно, что на уничтоженном катере могли находиться до 40 членов экипажа и противокорабельные ракеты типа "Москит".

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