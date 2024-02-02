Уничтожение российского катера "Ивановец": Украина одержала очередную важную победу на море

Катер в 2024 году блокировал украинские корабли в бухтах во время вторжения в Крым.

Украинские военные, поразившие российский катер "Ивановец", одержали очередную победу на море. Судно было уничтожено украинскими морскими дронами.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, украинские военные из спецподразделения Group 13 ГУР МО Украины в ночь с 31 января на 1 февраля морскими дронами уничтожили ракетный катер "Ивановец". И это еще одна огромная победа наших военных на море – безэкипажные катера впервые смогли потопить маневрирующий боевой корабль противника.

"Ракетный катер “ивановец” – носитель крылатых ракет, являющихся серьезной угрозой для военных и гражданских кораблей в Черном море. "Ивановец" принимал участие в российской агрессии против Украины: в 2014 году блокировал украинские корабли в бухтах во время вторжения в Крым; в 2022 году участвовал в морской блокаде черноморских портов; в 2023 во время учений ЧФ РФ расстрелял как мишень восторженный корвет "Тернополь" ВМС Украины", — рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что "АТЕШ" осуществил комплексную разведку аэродрома Саки.

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