Уничтожение российского корабля "Цезарь Куников": в ГУР назвали потери экипажа

По данным Военно-морских сил ВСУ, на борту "Цезаря Куникова" могло находиться до 90 моряков.

Украинская разведка сообщила, что большинство членов экипажа уничтоженного крупного десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников" погибло.

Об этом рассказал 24 Канала представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, российский корабль затонул, восстановлению не подлежит.

"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", – сказал Юсов.

В настоящее время точное количество погибших моряков Украине неизвестно.

Напомним, по данным Военно-морских сил ВСУ, на борту "Цезаря Кунинова" могло находиться до 90 моряков. Также там добавили, что поисково-спасательная операция окупантов после уничтожения корабля успеха не имела.

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