Уничтожение российского парома в порту "Кавказ": в ВМС рассказали о приятных последствиях для Украины

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины заявили, что уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края оказало существенное влияние на логистические возможности России.
Уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ означает, что одна из двух платформ для загрузки вагонов парализована.
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо".
"Учитывая, где затонул паром, это парализует одну из двух платформ для загрузки вагонов — это во-первых. Во вторых — загружать их некуда, поскольку два других российских железнодорожных парома также не готовы к эксплуатации. Один из них находится в ремонте, а второй — "Славянин", который был поврежден, вообще находится в Азове на якоре в ожидании ремонта", — рассказал Плетенчук.
Он не уточнил, чем именно был поражен паром. В то же время отметил, что такая работа требует качественной подготовки и мастерства.
"Главное – это результат. Кроме того, не следует забывать, что там со стороны россиян серьезное противодействие, и ПВО там находится в большом количестве. Поэтому это задача с огромной "звездочкой", – сказал Плетенчук.
Напомним, ранее стало известно об ударе по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края. Уничтожение судна официально подтвердили в военно-морских силах.
Впоследствии в Сети появились спутниковые фото последствий удара, а вскоре Россия официально заявила, что паромное сообщение между югом России и оккупированным Крымом остановлено.
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