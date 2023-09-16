Уничтожение "российского Patriot": эксперт объяснил, как это повлияет на события в Крыму

ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в Крыму, которым так хвастались оккупанты.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Россияне говорили, что эта система превышает по качеству американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Они гордились, что этот комплекс может перехватывать все — от насекомого до спутника в космосе. Что-то может, но мы тоже можем, и мы его уничтожили", — подчеркивает эксперт.

По его словам, единственное в чем он превзошел американский аналог Patriot – это цена.

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"Американский стоит на 20% дешевле, чем российский. А по качеству — что бы россияне не рассказывали о своих "аналоговнетах" о супероружии — их оружие хуже, чем современное оружие наших партнеров, да и наше оружие, потому что наши "Нептуны", как видим, не очень в состоянии перехватывать", – добавляет Коваленко.

Как это повлияет на события в Крыму

Когда строится эшелонированная противовоздушная оборона, в частности, в Крыму, это означает, что каждый зенитно-ракетный комплекс перекрывает расстояние, где он может работать, чтобы не было щелей между комплексами и тубы не могли пролететь какие-то летательные аппараты.



"Если мы один уничтожили – им нужно срочно сейчас туда добавлять, образовалась щель в их ПВО и я уверен, что мы этим очень быстро воспользуемся", — добавил Коваленко.

Напомним, удар по Черноморскому флоту РФ позволяет утверждать о том, что сегодня ситуацию контролирует Украина и есть возможность поражения любого военного объекта на территории временно оккупированного Крыма.

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