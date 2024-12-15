Уничтожение российского поезда с горючим на Запорожье: какие будут последствия для оккупантов — эксперт

Спецоперация Сил обороны Украины по уничтожению поезда с 40 цистернами горючего в Запорожье приведет к необеспечению по меньшей мере одной вражеской бригады. Кроме того, оккупанты надолго потеряют возможность логистики этой железнодорожной ветвью.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии “Общественному радио”.

По его словам, в зимних условиях гораздо труднее отремонтировать поврежденное железнодорожное полотно. К тому же украинские силы, вероятно, будут продолжать удары по этому железнодорожному пути, к которому уже "пристрелялись".

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“Хорошо, что это произошло на Запорожском направлении. Российская армия к железной дороге безумно привязана своей логистикой. Так что можем говорить, что какое-то военное соединение на уровне дивизии или бригады потеряло горючее. Причем потеряло стабильность поставок горючего — это очень и очень хорошо. Потому что любая армия, какой бы она ни была многочисленной, если она не может двигаться, это хорошая мишень”, — отметил он.

Иван Тимочко также обратил внимание на то, что в сводке Генштаба за 15 декабря речь идет об уничтожении 181 единицы автомобильной техники врага, что больше обычного. По его мнению, это может свидетельствовать, что оккупанты пытаются компенсировать перевозку по железной дороге автомобильным транспортом — бензовозами, которые теперь атакуют украинские бойцы.

Кто помогал украинским бойцам

Тимочко прогнозирует, что после операции украинских сил россияне будут заниматься поиском тех, кто помогал ее осуществить на оккупированной территории, и наказывать работников ФСБ за упущение.

По его словам, очевидно, что у Сил обороны была агентура внутри российских логистических служб, подсказавшая маршрут и время движения поезда. Кроме того, HIMARS, которыми били по цистернам, имели четкие координаты для попадания.

“Была связь, когда проходил радиообмен наших спецслужб и, собственно, артиллеристов, и это не было запеленговано. То есть здесь мы можем добавить еще огромное количество дополнительной работы, не говоря уже о предыдущей работе, которая проходила на конкретном месте. То есть, это многослойная, многоплановая операция”, — подытожил эксперт.

Напомним, 14 декабря Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию, во время которой был уничтожен вражеский поезд с горючим.

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