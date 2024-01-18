Уничтожение российского самолета А-50: Воздушные силы оценили значение ликвидации судна

Пока русские над морем только занимаются патрулированием.

Ликвидация российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 над Азовским морем привела к тому, что активность российской авиации в регионе снизилась.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас россияне над морем только занимаются патрулированием.

"Азовское море стало чище российской авиации. Сейчас там наблюдается практически один-два самолета, осуществляющих патрулирование. Собственно, это следствие произошедшего недавно — уничтожение самолета А-50 и Ил-22", — сказал Игнат.

Впрочем, представитель ВСУ отмечает, что россияне при необходимости могут отправить в Азовское море другой А-50. Туда могут перелететь с других аэродромов суда, готовые к выполнению задач.

"Не так давно сразу три А-50 работали в воздушном пространстве: два — в Азовском, и на востоке — третий. Возможно, это какие-то их вынужденные действия, работают они в паре с Ил-22. К сожалению, есть у них эти борта, но это не десятки, это единицы. Из отремонтированных и модернизированных может быть до пяти А-50", — сообщил спикер.

Как сообщалось, разведка Британии оценила значение ликвидации А-50. В частности, это приведет к ограничению зон действия авиации страны-агрессорки России.

Напомним, 15 января Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что ПС уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

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