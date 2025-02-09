Уничтожение российского Су-25: что осталось от самолета (видео)

В преддверии украинские бойцы уничтожили российский Су-25. От самолета, которым так гордятся кафиры, остались обугленные куски металла.

Об этом сообщает 28 ОМБр.

Хорошие кадры, которые согревают душу

Как отмечается, разведчики сняли последствия удачной работы воинов зенитно-ракетного подразделения 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО, в результате которой был уничтожен российский Су-25.

“Фирменная “зетка”, которой так гордятся оккупанты, на оторванном крыле и разбросанные в десятках метров куски железа. Эта красота настолько согревает душу, что от нее невозможно оторваться», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили вражеский самолет Су-25. Самолет был сбит на Торецком направлении.

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