Уничтожение С-400 в Крыму: британская разведка подтвердила удар ВСУ

Это второй успешный удар ВСУ по системам С-400 в ноябре, после уничтожения аналогичного комплекса в Курской области 23 ноября.

Британская разведка подтвердила поражение российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Крыму, которое произошло во время атаки Вооруженных сил Украины 29 ноября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании в понедельник, 9 декабря.

По данным разведки, в социальных сетях активно распространялась информация о взрыве и детонации ракетного топлива, ставших следствием уничтожения элементов этой системы противовоздушной обороны. В частности, на спутниковых снимках четко зафиксированы две больших воронки диаметром 13,5 метра, обломки техники и пять автомобилей экстренных служб, работавших на месте поражения.

Фото попаданий в Крыму / Фото: Twitter/Ministry of Defence

"Это второй успешный удар ВСУ по системам С-400 в ноябре, после уничтожения аналогичного комплекса в Курской области 23 ноября", — говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Напомним, украинские морские дроны ударили по целям в аннексированном Крыму. В результате взрывов уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.