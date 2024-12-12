Уничтожение С-400 в Крыму: как теперь оккупанты будут прикрывать Керченский мост

В течение одной недели ВСУ уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса С-400, в том числе во временно оккупированном Крыму. Это однозначно окажет влияние на защиту Керченского моста, ведь в эшелонированной ПВО создается определенная брешь.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, если в эшелированной обороне выпадает какой-то элемент, соответственно появляется брешь, которую обязательно нужно чем-то закрывать.

"В такой ситуации можно просто снять установку с какого-то очередного НПЗ и пригнать в Крым. Сейчас россияне из Сирии так же поступают — есть информация, что они эти комплексы оттуда забирают потому, что там негде их использовать", — рассказал Плетенчук.

Он отметил, что пусковые установки не имеют никакого смысла без радиолокационных систем, которые позволяют обнаруживать и сопровождать цели, поэтому можно увидеть определенную хронологию.

"Сначала РЛС вышли из строя, а теперь еще какие-то элементы. Но, конечно, все это связано между собой и восстанавливать им это сложно. Недавно в РФ произошли определенные события — непосредственно на предприятии, которое в том числе участвует в оснащении этих комплексов. Можно увидеть такую плановую работу, комплексную по уменьшению потенциала противника", — говорит спикер.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что заменить радиолокационные станции очень сложно потому, что батарея состоит из многих "пусковых", а РЛС на батарею — "искусственный товар".

Напомним, военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман ранее отмечал, что во временно оккупированном Крыму, вероятно, расположены 3-4 зенитно-ракетных комплекса. Однако производство ограничено санкциями и отсутствием деталей для комплектования.

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