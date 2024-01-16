Уничтожение самолета РФ А-50: как США отреагировали на операцию Воздушных сил ВСУ

Андрей Пионтковский рассказал о реакции в США на сбитие российского разведывательного самолета А-50.

Воздушные силы ВСУ 14 января сбили над акваторией Азовского моря российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также получил повреждения борт Ил-22. Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что в США во всех новостях звучала информация о сбитии российского самолета. Это вкладывается в тенденцию последних недель в американской прессы по поводу появления позитивных новостей об Украине.

Об этом он рассказал в комментарии "24 Каналу".

По его словам, ранее в американских СМИ появлялись антиукраинские статьи с негативной риторикой по отношению к Киеву.

"Однако в последние две недели публикуются в большом количестве положительные новости по Украине. ВСУ есть чем похвастаться. Не имея ни авиации, ни флота, Украина выгнала российский флот из Черного моря. Это лишь одна из многих побед украинских сил", — отметил Пионтковский.

Кроме того, нарратив российской пропаганды, что "мир устал от Украины" не выдерживает критики. А Украина остается символом сопротивления.

"В Киеве последние дни просто парад знаменитостей. Приезжал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На следующий день в Украину прибыл только что назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Ждем визита премьер-министра Польши Дональда Туска. Также недавно Владимир Зеленский совершил поездку по странам Балтии. Это свидетельствует о том, что Украина остается символом сопротивления", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Напомним, Буданов ответил, сколько у России осталось самолетов А-50 и в каком они состоянии.

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