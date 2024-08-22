Уничтожение самолетов на российских аэродромах: Буданов рассказал детали

Аэропорт под Москвой был обманчивой целью.

Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожило несколько самолетов на российском аэродроме "Саваслейка", а также совершило атаки на авиабазу в Ростовской области и Центр радиотехнической разведки в Подольске

Об этом заявил глава ГУР МОУ Украины Кирилл Буданов, передает The War Zone.

Буданов заявил, что аэропорт под Москвой был обманчивой целью.

Он отметил, что 21 августа "мы провели несколько операций" с использованием беспилотников и помимо атаки на центр радиосвязи, украинские разведчики также нанесли удары по московскому аэропорту "Остафьево" и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

В ходе проведения операции было задействовано около 50 беспилотников. Разведка проводит проверку ущерба, который понесла российская сторона в результате проведенных операций.

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники четвертый день "кошмарят" российскую авиабазу "Оленья".

Кроме того, мы также информировали, что ГУР нанес удар по российскому аэродрому. Уничтожены и повреждены несколько самолетов МиГ-31К/И.

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