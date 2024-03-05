Уничтожение "Сергея Котова": какие задачи выполнял корабль — рассказали в ВМС

По состоянию на утро в Черном море нет ни одного патрульного катера.

Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов" существенно отразится на выполнении задач ЧФ РФ в Черном море.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Задач у них хватает, особенно у патрульных кораблей. Сейчас в Черном море вообще никакой единицы нет, в Азовском еще одна находится. А задачи у них могут быть разнообразные – начиная от охраны пунктов базирования, заканчивая охраной водного района, пролива, контроля гражданского судоходства. То есть у подобных кораблей задач действительно много", — сообщил он.

Плетенчук добавил, что оккупанты провели поисковую операцию после потопления корабля.

"Конечно, когда они выходят из строя, а в данном случае он вообще затонул, и кстати поисковая операция уже проводилась, даже кого-то вытащить из воды успели. Но конечно, влияет это и на прекрасно понимающий морально-психологическое состояние личного состава, что выход в море — реальная опасность там и остаться", — сказал он.

Напомним, в ГУР показали, как топили судно "Сергей Котов". Видео следите за ссылкой.

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