Уничтожение "Шахедов" на юге: Олещук показал видео противовоздушного боя

Николай Олещук показал, как Воздушные силы уничтожают вражеские дроны.
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал видео с юга Украины – как противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники "Шахед".
Николай Олещук опубликовал видео в своем Telegram-канале.
"Благодарю защитников неба воздушного командования "Юг" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 февраля оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, а также ракетами "Искандер-М" и Х-59. ПВО сбило 12 БпЛА и две Х-59.
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