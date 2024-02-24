Уничтожение "Шахедов" на юге: Олещук показал видео противовоздушного боя

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал видео с юга Украины – как противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники "Шахед".

Николай Олещук опубликовал видео в своем Telegram-канале.

"Благодарю защитников неба воздушного командования "Юг" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 февраля оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed, а также ракетами "Искандер-М" и Х-59. ПВО сбило 12 БпЛА и две Х-59.

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