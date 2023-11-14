Уничтожение "Шахедов" россиян: в ВСУ показали видео ночного противовоздушного боя

Воздушные Силы уничтожили вражеские "Шахеды" во время ночного противовоздушного боя.

Об этом объявил и обнародовал видео командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Противовоздушное сражение длилось на ночь 14 ноября 2023 года.

"Каждая уничтоженная воздушная цель: ударная дрона или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель – это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны", – написал Олещук под видео боя.

Напомним, 11 ноября враг преследовал цель нанести ракетный удар по Киеву. Система ПВО Patriot помешала намерениям окупантов. Тип ракеты – баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400 – выясняется.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не все "Шахеды" удалось сбить! Есть попадание! Что известно на утро

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