Уничтожение шести российских Су-24 и Су-35: Игнат оценил значение ликвидации судов

Только в течение 19 февраля украинские защитники сбили еще два российских самолета, запускающих управляемые авиабомбы. В общей сложности в течение трех последних дней армия РФ уменьшилась на шесть судов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер ПС отмечает, что более целесообразно уничтожать сами летательные аппараты, из которых враг запускает КАБы. Ведь в сутки враг может запускать по сто управляемых авиационных бомб.

"Зайдите немного дальше в прошлое. Несколько месяцев назад тоже было шесть самолетов, уже на южном направлении – Одесская, Херсонская области. Помните, С-24, Су-34, Су-35 – тоже были уничтожены благодаря успешным действиям Воздушных сил". Плюс такая цель, как А-50 и Ил-22 — это вообще впервые в истории. Поэтому обычно у Воздушных сил есть инструменты, которые помогают нам доставать врага на больших расстояниях. Единственное — таких инструментов нужно значительно больше", — подчеркнул Игнат.

По его словам, Воздушные силы делают все возможное, чтобы снизить количество авиаударов управляемыми авиабомбами. Также Игнат говорит, что на северном, южном или восточном направлении после падения российских самолетов определенный период оккупанты не решаются подлетать поближе.

"Противник прекрасно понимает, что его могут достать. Они уже так нагло себя не ведут, летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно меньше", — добавил он.

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Избиение российских самолетов

В субботу, 17 февраля, украинские защитники уничтожили три российских самолета на востоке Украины: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Вражеские суда были уничтожены, когда они атаковали позиции сил обороны Украины.

Утром в воскресенье, 18 февраля, подразделения Воздушных сил сбили российский истребитель Су-34.

Кроме того, ВСУ сбили еще два истребителя врага 19 февраля на восточном направлении. Речь идет о Су-34 и Су-35.

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