Уничтожение Су-25 и 100 боевых столкновений: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага у Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники отразили около 20 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Потери врага

Противник несет значительные потери на поле боя. Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и станцию РЭБ противника.

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