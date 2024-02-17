Уничтожение трех российских самолетов на востоке: подробности от спикера Воздушных сил

Российские летчики успели катапультироваться, хотя, может быть, и не все.

В субботу, 17 февраля, Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, которые в течение последних дней атаковали позиции украинских защитников, в том числе и на Авдеевском направлении.

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал поражение российских самолетов "очень хорошим знаком".

"Самолеты Су-34 и Су-35 в течение последних дней забросали [позиции ВСУ] управляемыми авиабомбами, в частности Авдеевский плацдарм и на других направлениях", — отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, уничтожение сразу трех самолетов усилит позиции наших сухопутных войск.

“Сейчас они могут до сотни [авиабомб] в сутки выпускать по позициям наших войск. Летят они на глубину 20-25 км, потому что ближе самолеты не подлетают. А когда ближе, то получают такой результат, как сегодня”, – объяснил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что бороться с управляемыми авиабомбами можно только таким образом – уничтожая носители.

“Видимо, не будут так рисковать и подлетать ближе, как это происходило ранее. Когда они получают по зубам, активность использования авиации и нанесение ударов управляемыми авиабомбами спадает”, - предположил пресс-секретарь Воздушных сил.

Юрий Игнат не стал уточнять, были ли сбиты вражеские самолеты именно над Авдеевкой, но отметил, что российские летчики успели катапультироваться, хотя, возможно, и не все.

“Есть поражение самолетов, было видно, по данным разведки, парашюты летели. Выжили ли пилоты – пожалуй узнаем, даже из их пабликов. Сработали катапульты на этих самолетах, возможно, не на всех”, — сообщил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что сегодня и российские истребители были сбиты при попытке врага нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Игнат: Парашюты летели, а пилоты — кто знает! Российский самолетопад ПРОДОЛЖАЕТСЯ!"

Напомним, это уже не впервые российская авиация теряет сразу три боевых самолета. 22 декабря 2023 года ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34.

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