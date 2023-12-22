Уничтожение трех вражеских бомбардировщиков Су-34: Игнат рассказал, кто спланировал эту блестящую операцию

Юрий Игнат подчеркнул, что такого давно не было: Су-34 давно не попадал в положительную статистику воздушных сил.

Уничтожение на юге трех вражеских бомбардировщиков Су-34 – блестящая операция, которую спланировал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал во время телемарафона 22 декабря.

"Они (российские оккупанты – ред.) наносят удары каждый день по нам, и свободно чувствуют себя в воздушном пространстве на оккупированных территориях. Как видим, иногда удается эту их вольность нарушать, уничтожать российские самолеты. В прошлый раз под рубрикой "Вечного полета, братья" командующий поблагодарил российскую противовоздушную оборону, которая "минуснула" Су-25. Сегодня эту рубрику командующий продолжил у себя в "Телеграмме", написав, что вот вам наш ответ — минус три истребителя-бомбардировщика Су-34", — отметил он.

Юрий Игнат подчеркнул, что это – блестяще спланированная операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству. "Спланирована командующим Воздушными силами", — добавил он.

"Вы знаете, было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы уничтожили на юге три враждебных Су-34 / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Юрий Игнат также сообщил, сколько таких самолетов есть у России.

"Есть десятки таких самолетов. К сожалению, их продолжают производить. Это один из новейших самолетов, наряду с Су-35, истребитель-бомбардировщик. Многоцелевой самолет, экипаж состаоит из двух пилотов. Именно такими самолетами оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами, ракетами. Это достаточно дорогой современный самолет. Это десятки миллионов долларов. Я думаю, не менее 50 миллионов долларов такая машина может стоить", — рассказал он.

Напомним, украинские защитники уничтожили три российских бомбардировщика Су-34 на юге Украины в пятницу, 22 декабря.

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