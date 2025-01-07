Уничтожение украинским пилотом F-16 сразу 6 вражеских ракет: в Defense Express рассказали детали

Эксперты проанализировали, почему украинские F-16 несут только по четыре ракеты, хотя точек подвески 9.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года украинский пилот истребителя F-16 впервые в истории уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. Известно, что самолет был вооружен только четырьмя ракетами "воздух-воздух" и именно поэтому для сбития еще двоих была использована штатная 20-мм автоматическая пушка M-61.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики Defense Express объяснили, почему украинские F-16 несут только по четыре ракеты, хотя точек подвески 9.

"Информация о том, что на украинском F-16 было всего четыре ракеты, учитывая описание — две AIM-120 средней дальности и две AIM-9 ближнего боя, может вызвать вполне логичный вопрос: почему так мало. Так как точек подвески у этого истребителя целых 9", — задают вопросы эксперты в материале.

По информации экспертов, истребитель F-16 имеет 9 точек подвески вооружения:

одна под фюзеляжем,

шесть под крылом,

две на концовках крыла.

"Но не все из них поддерживают размещение ракет типа "воздух-воздух". Под это оружие выделено только шесть, четыре под крыльями и два на конечностях. На пилоны, которые находятся ближе к крылу и под фюзеляж можно подвесить только оружие типа "воздух- земля", контейнеры с дополнительной оснасткой и подвесные топливные баки", — отмечают эксперты.

Эти баки обычно используются именно для того, чтобы нести дополнительное горючее, ведь без них боевой радиус F-16, являющийся легким однодвигательным истребителем, очень сильно уменьшается.

Для понимания, ориентировочные показатели расхода топлива F-16 во время боевого патрулирования составляют 2800-3000 литров в час полета. высоты, скорости, изменений скоростного режима и нагрузки", — говорят эксперты.

В то же время, топливо во внутренних баках истребителя F-16 содержится около 4 000 л.

"Именно поэтому на абсолютном большинстве фото F-16 будет с дополнительными воздушными баками. Их несколько видов, на 1400 л (370 галлонов) и 2271 л (600 галлонов) под крылом, а также на 1135 л (300 галлонов) под фюзеляжем", – добавляют эксперты.

Напомним, украинский пилот совершил невозможное. Он за один вылет сбил 6 российских ракет.

Между тем , сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 сократили почти на три месяца.

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