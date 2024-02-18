Уничтожение вражеских самолетов: Гуменюк объяснила, как это повлияет на ситуацию на фронте

После уничтожения истребителей Су-34 и Су-35 россияне возьмут паузу в использовании тактической авиации.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Я считаю, что какое-то время мы будем наблюдать паузу в использовании тактической авиации. Россияне будут рассчитывать новые рубежи пусков с учетом того, откуда могут быть поражены их летательные аппараты. Но россияне не прекратят бомбежек, потому что они испытывают преимущество в воздухе", – сказала Гуменюк.

Напомним, утром 18 февраля около 6:00 украинские войска уничтожили еще один самолет РФ.

В Воздушных силах уточнили, что самолет уничтожен воинами воздушного командования "Восток" на Восточном направлении.

А 17 февраля украинские военные уничтожили сразу три российских самолета. Украинские защитники успешно отработали по авиации противника на Восточном направлении.

Были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

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