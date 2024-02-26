Уничтожение вражеской авиации: генерал ВСУ рассказал, чем сбивали российские самолеты

За пять дней Россия потеряла семь истребителей.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, чем именно Воздушные силы могли сбить российские истребители.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Так, он отметил, что союзники дают Украине комплексы, те же Patriot. Также развиваются более дешевые варианты интегрированных систем с элементами советских зенитно-ракетных комплексов, которые были у нас на вооружении, в сочетании с ракетами, пусковыми установками и другими элементами.

"Это дает новые способности. По "Букам" и "Кубам" мы имеем возможность масштабирования, увеличения количества таких огневых средств. Как видим, как только увеличиваются наши возможности, сразу же повышается эффективность применения этих средств. За пять дней было сбито семь российских самолетов – это очень высокий показатель эффективности", – отметил Романенко.

Напомним, 19 февраля наши бойцы уничтожили еще два российских истребителя – Су-34 и Су-35.

На днях Украина также сбила второй самолет РФ дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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