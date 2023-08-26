Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: военный эксперт Коваленко рассказал, что могло превратить в пепел комплекс россиян

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, что уничтожило российскую пусковую установку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму 23 августа. Собрав факты и представив предысторию происшествия, эксперт назвал, с помощью какой новой современной украинской ракеты это могло быть сделано.

Об этом говорится в аналитической колонке Коваленко 26 августа.

"Первая мысль, которая пришла в голову – это была крылатая ракета Storm Shadow или Scalp EG. Во многом потому, что эти ракеты очень сложны цели для перехвата российских ПВО, не смотря даже на то, что они дозвуковые. Причиной тому, как то, что у этих ракет основная фаза полета – это сверхнизкая высота – 30 метров от поверхности земли, да и то, что эти ракеты сами по себе комплексы РЭБ, способны как ставить препятствия, так и противодействовать аналогичному влиянию", – заявил эксперт.

Но через некоторое время появилась информация о том, что это могла быть ракета Р-360 ПКРК "Нептун".

В общем, как говорит эксперт, не исключено. Ведь ракеты Р-360 создавались на базе Х-35 и имеют возможность наносить удары как надводным, так и сухопутным целям. Но есть нюанс.

"Р-360 на финальном участке полета находится на сверхнизкой высоте от 3 до 10 метров. Это делает ее максимально неуязвимой для средств ПВО и ракетного крейсера "Москва", морского ПВО, поэтому прямое доказательство. Но место, где находился С-400, это мыс Тархан Кут, а там перепад высот от 6 метров над уровнем моря до 60. И если Storm Shadow или Scalp EG способны безошибочно огибать рельеф, то насколько эта функция эффективна у Р-360 – вопрос-вопрос, – говорит Коваленко.

Он также ссылается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, который накануне заявил, что С-400 был уничтожен украинской новой ракетой.

"Вот только уточнений, что это за ракета была – не было сделано, чем всех секретарь СНБО запутал, ведь о разработках чего-то подобного, что могло сжечь С-400 так, как ее сожгли накануне, не сообщалось. То есть не Storm Shadow или Scalp EG, но и не Р-360. Или...", – задается вопросом Коваленко.

Как отметил эксперт, Алексей Данилов не уточнил и то, насколько эта ракета нова. Ведь Р-360, это тоже, в свое время была условно новой ракетой, хотя и создавалась на базе Х-35. Или "Ольха", тоже была условно новым реактивным снарядом, хотя создавалась для совсем не новой РСЗО 9К58 "Смерч".

Более того, создать на ровном месте совершенно новую ракету – это не два дня задачи. На это уходят годы.

По мнению Коваленко, не исключено, что речь идет о дальнейшем развитии ракеты Р-360, но с учетом ставших доступными технологий.

"Все лучшее в Р-360 могло быть улучшено за счет тех же Storm Shadow или Scalp EG", — добавил он.

Коваленко также напомнил, что Р-360 – это универсальное средство поражения, которое можно использовать на сухопутном, морском и авиационном носителе. Кроме того, ее перспективное развитие могло привести к многофункциональной роли по уничтожению морских, сухопутных и воздушных целей.

Он предположил, что речь идет именно об одной из новых версий Р-360.

"Представляю лицо этих критиканов, если действительно выяснится, что сожженный в пепел С-400 упал жертвой усовершенствованной, модифицированной ракеты Р-360, что значительно улучшило свои характеристики. Ведь лица их искажутся не от прикусанного, а откусанного языка. И делением", – добавил эксперт.

Добавим, что оккупационная "власть" в Крыму тем временем предоставила свою, как правило, смешную версию раздававшихся на полуострове взрывов. Там заявили, что это горела трава, а не российская система С-400 "Триумф".

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