Российские оккупанты продолжают наступательные действия по нескольким направлениям фронта. Около Покровской ситуации очень сложная.

На Покровском направлении российские войска продолжают наступление, уничтожая не только военную технику, но и гражданские автомобили вместе с мирными жителями.

Об этом сообщил доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

"На Покровском направлении обстановка плохая, враг ежедневно продвигается стабильно заданным темпом, потому что отступая наши не могут нормально занять оборону", — рассказал военный.

По его словам, на дорогах от Шевченко до Новоалексеевки можно увидеть не только уничтоженную военную технику, но и сожженные гражданские автомобили и тела погибших мирных жителей.

"Русне абсолютно все равно кого убивать, главное, чтобы это был украинец, а гражданский он или военный — неважно", — подчеркнул боец "Айдара".

Напомним, военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что армия Российской Федерации находится примерно в семи километрах от города Покровск Донецкой области. А до Мирнограда – всего один километр.

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