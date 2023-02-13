Уничтоженные дома, вражеская техника и сотни воронок: Maxar показал спутнику фото сел на Донбассе

Населённые пункты долго находятся под мощными обстрелами.

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки деревень в Донецкой области, которые были уничтожены после месяцев вражеских обстрелов.

Кадры обнародовал журналист Майка Экель в Twitter.

Свято-Успенский Николо-Василовский монастырь

На фото видно, что монастырь в селе Никольском в Донецкой области вблизи Угледара уцелел. В том им, окружающая территория нанесла большой вред.

Свято-Успенский Николо-Василовский монастырь 20 июня 2022 года. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Свято-Успенский Николае-Василовский монастырь. Фото: 10 февраля 2023 года. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Окрестности Угледара

Компания также показала спутниковые снимки Угледара и его окрестностей. В частности, на фото видно, бронетехнику, расположенную юго-восточнее города, а также воронки от ударов юго-западнее Павловки.

Окрестности Угледара. 8-10 февраля 2023 года. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Окрестности Угледара. 8-10 февраля 2023 года. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Воронки вблизи Угледара. Февраль 2023-го. Фото: twitter.com/Mike_Eckel.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявил, что украинские военные ликвидировали российскую ударную группировку на подходах к Угледару Донецкой области. Средние потери россиян составили более 800 человек в день.

Читайте также:

Военные отразили позиции под Бахмутом