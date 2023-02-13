Уничтоженные дома, вражеская техника и сотни воронок: Maxar показал спутнику фото сел на Донбассе

Населённые пункты долго находятся под мощными обстрелами.
Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки деревень в Донецкой области, которые были уничтожены после месяцев вражеских обстрелов.
Кадры обнародовал журналист Майка Экель в Twitter.
Свято-Успенский Николо-Василовский монастырь
На фото видно, что монастырь в селе Никольском в Донецкой области вблизи Угледара уцелел. В том им, окружающая территория нанесла большой вред.
Окрестности Угледара
Компания также показала спутниковые снимки Угледара и его окрестностей. В частности, на фото видно, бронетехнику, расположенную юго-восточнее города, а также воронки от ударов юго-западнее Павловки.
Напомним, военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявил, что украинские военные ликвидировали российскую ударную группировку на подходах к Угледару Донецкой области. Средние потери россиян составили более 800 человек в день.
Читайте также:
- Эксперт рассказал о ситуации на фронте: где в ближайшее время будут развиваться боевые действия
- Россияне получили приказ до 20 февраля взять Бахмут: эксперт прогнозирует ожесточенные бои за город
- РФ укрепляет два направления фронта, не знает, где будет наступление ВСУ – разведка Британии