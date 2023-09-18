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Уничтоженные дроны, артисистемы и техника: ВСУ нанесли россиянам потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Уничтоженные дроны, артисистемы и техника: ВСУ нанесли россиянам потери

Уничтоженный российский танк / Фото: Getty Images

В частности, за сутки украинские войска уничтожили 34 единицы автотехники врага.

ВСУ уничтожили еще 620 российских оккупантов на фронте в течение 17 сентября, поэтому общие боевые потери России в войне против Украины на 18 сентября составляют 272 940 бойцов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери российской армии на 18 сентября 2023

  • личного состава – около 272 940 (+620) человек,
  • танков – 4623 (+3),
  • боевых бронированных машин – 8834 (+6),
  • артиллерийских систем – 6027 (+24),
  • РСЗО – 776 (+0),
  • средства ПВО – 525 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27),
  • крылатые ракеты – 1462 (+7),
  • корабли/катера – 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8571 (+34),
  • специальная техника – 901 (+5).
Потери россиян 18 сентября 2022 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери россиян 18 сентября 2022 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, ВСУ ликвидировали командира одной из самых элитных воинских частей России 31-й ОДШБр – полковника Андрея Кондрашкина (позывной "Дунай").

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Дата публикации
Просмотры
1077
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