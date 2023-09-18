Уничтоженные дроны, артисистемы и техника: ВСУ нанесли россиянам потери

В частности, за сутки украинские войска уничтожили 34 единицы автотехники врага.
ВСУ уничтожили еще 620 российских оккупантов на фронте в течение 17 сентября, поэтому общие боевые потери России в войне против Украины на 18 сентября составляют 272 940 бойцов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери российской армии на 18 сентября 2023
- личного состава – около 272 940 (+620) человек,
- танков – 4623 (+3),
- боевых бронированных машин – 8834 (+6),
- артиллерийских систем – 6027 (+24),
- РСЗО – 776 (+0),
- средства ПВО – 525 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27),
- крылатые ракеты – 1462 (+7),
- корабли/катера – 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8571 (+34),
- специальная техника – 901 (+5).
К слову, ВСУ ликвидировали командира одной из самых элитных воинских частей России 31-й ОДШБр – полковника Андрея Кондрашкина (позывной "Дунай").
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