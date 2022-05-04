Уничтоженные объекты культуры должны быть восстановлены на средства России – Офис президента

В результате вооруженной агрессии РФ повреждены и разрушены культурные объекты в 56 территориальных общинах в 13 регионах Украины.
Украина подсчитывает материальный ущерб, нанесенный армией РФ, ведь каждый уничтоженный ею театр, музей, школа, филармония или библиотека должны быть отстроены за ее счет.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Днепров в ходе брифинга.
"Наибольшие потери и убытки сейчас культурная инфраструктура понесла в Донецкой и Луганской, Сумской и Николаевской областях", — отметил он.
Также, по словам Днепрова, существенные разрушения получили и объекты культурного наследия. В частности, оккупанты бомбили основанную в XV веке Святогорскую лавру, где укрывались монахи и другие люди.
"Это неполный перечень разрушенных и поврежденных объектов сферы культуры, поскольку часть территорий находится под российской оккупацией, а часть освобожденных территорий разминируют", — добавил он.
Напомним, что российские оккупанты, когда отступали из Киевской области, оставляли после себя много опасных взрывных снарядов.
Читайте также:
- Враг продолжает обстрелы Харькова: под ударом оказался Киевский район, там произошло несколько пожаров
- "Конфликт будет длинным и кровавым": Арестович рассказал, как оккупанты пытаются истощить ВСУ
- Били управляемыми ракетами: войска РФ за сутки нанесли почти полсотни авиаударов по объектам в Украине — Минобороны