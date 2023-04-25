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Уничтоженные ПВО, танки и наблюдательные пункты: ОК "Пивдень" рассказало о результатах работы за два дня

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Уничтоженные ПВО, танки и наблюдательные пункты: ОК "Пивдень" рассказало о результатах работы за два дня

ВСУ уничтожают вражескую технику на юге Украины. / Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Оккупанты на Херсонщине разрушили церковь и магазин.

ВСУ в южных регионах Украины продолжают уничтожать системы ПВО россиян, бронетехнику и личный состав оккупационной армии.

Об этом 25 апреля говорится в сводке ОК "Пивдень".

В сутки в южных регионах Украины было ликвидировано 10 захватчиков, комплекс видеонаблюдения "Муром", станцию радиоэлектронной борьбы, крупнокалиберную пушку "Гиацинт", ЗРК "Тор-М2" и 5 единиц авто-бронетанковой техники. Также был уничтожен наблюдательный пункт противника.

В оперативном командовании также проинформировали о результатах работы за 24 апреля:

  • Ликвидировано 18 окупантов.
  • 2 ЗРК "Тор-М2".
  • 2 танка Т-72/Т-62.
  • Крупнокалиберная пушка "Гиацинт".
  • Самоходная артиллерийская установка "Нона-С".
  • 10 единиц автобронетанковой техники.
  • 5 БпЛА (типа "Ланцет" и "Мавик-3").
  • Также был уничтожен полевой пункт боеснабжения и 2 наблюдательных пункта.

В течение дня враг нанес очередной авиационный бомбовый удар и применял ударные дроны типа "Ланцет " по Херсонскому району. Разрушены церковь и магазин, повреждено около 20 жилых домов. где также получили разрушения и повреждения жилые дома, ранено 1 гражданское лицо", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра, однако пока речь идет о контрбатарейной борьбе.

Также в ОК "Пивдень" предупредили украинцев о высокой угрозе массированных ракетных ударов в ближайшие дни, поскольку оккупанты вывели в Черное море ракетоносители.

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Дата публикации
Просмотры
535
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