Уничтоженные склады с боеприпасами и пункты управления: Генштаб подтвердил "хлопки" на оккупированных территориях

Генштаб ВСУ 15 декабря подтвердил уничтожение двух складов с боеприпасами и военным оружием российских кафиров.

Об этом говорится в строительстве Генштаба.

"13 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения", — сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, морги и больницы Мелитополя переполнены российскими оккупантами, а потому те перевозят трупы и раненых в Крым.

"Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий", — сообщает Генштаб.

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, российские кафиры за сутки нанесли два ракетных удара по Украине. Россияне также наращивают группировку на двух направлениях — Запорожском и Купянском. Кроме того, оккупанты продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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