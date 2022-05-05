Уничтоженный Байрактаром российский катер "Раптор": что это за корабль, характеристика и назначение

Уничтоженный Байрактаром российский катер "Раптор": что это за корабль, характеристика и назначение

Ударно-разведывательный дрон Bayraktar TB2 Вооруженных Сил Украины 2 мая высокоточными ударами уничтожил два патрульных катера типа "Раптор" военно-морских сил РФ. О назначении патрульных катеров проект 03160 "Раптор", характеристики новейших катеров военно-морских сил РФ в Черном море — в материале ТСН.ua

История патрульного катера проекта 03160 "Раптор"

Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» — наиболее быстроходные патрульные катера прибрежной зоны, стоящие на вооружении Военно-морского флота России. Проект разработан КБ "Пелла" из Санкт-Петербурга по заданию ВМФ России. Катера строятся на корабельной «Пелле» в городе Отрадном Ленинградской области. По внешнему виду "Раптор" очень похож на другой транспортно-десантный катер проекта 02510 типа "БК-16", разработанным в концерне "Калашников". В основе обоих проектов лежат скоростные катера CB90, скорее всего они созданы на их основе или по лицензии.

Вообще во многих новинках русского оборонительного комплекса можно отыскать следы западной техники. Катера проекта 03160 "Раптор" и катер проекта 02510 типа "БК-16", например, копируют по внешнему, увеличенному виде катера CombatBoat 90 шведской компании Dockstavarvet. Внутри – машинное отделение укомплектовано двумя американскими турбодизелями CATERPILLAR C18 ACERT E-rating, а водометные двигатели – английского производства Rolls-Royce Kamewa 36A3 HS.

Назначение проекта 03160 "Раптор" – патрульная прибрежная зона и доставка в места назначения подразделений спецназначения.

"Рапторы" предназначены для работы в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. Их можно размещать в док-камере или на борту десантного большого корабля или универсального десантного корабля.

В задачи катера "Раптор" входит — патрулирование акватории, оборона пунктов базирования ВМФ, обеспечение безопасности судов на незащищенных рейдах, выявление, перехват и задержание малых целей, осуществление поисково-спасательных работ.

Кроме патрулирования и охраны одной из основных задач катеров "Раптор" является доставка подразделений спецназначения в 20 человек с вооружением, снаряжением и оборудованием, то есть диверсантов в тыл врага. В марте 2022 года после неудачной попытки высадить десант в Мариуполе, один из таких катеров был подбит.

2 мая 2022 года ВСУ уничтожили 2 российских катера "Раптор", которые "кружили" вокруг острова Змеиный и которые, скорее всего, пытались высадить вражеский десант. В начале войны В России было 17 катеров "Раптор", из них на Черном море – 6.

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Тактико-технические характеристики катера "Раптор"

Длина: 16,9 м

Ширина: 4,1 м

Водоизмещение: 23 т

Максимальная скорость: 48 узлов

Суммарная мощность силовой установки: 1690 кВт

Дальность плавания: 480 км

Экипаж: 2 человека

Десант: до 20 человек

Вооружение: боевой модуль "Управа-Корд" с 14,5 пулеметом, два 7,62-мм пулемета ПКМ/ПКП

Патрульный катер проекта "Раптор" может быть модернизирован для медицинских целей

Медицинский катер на базе проекта 03160 "Раптор"

Стоимость патрульного катера "Раптор"

Из материалов суда между производителем и минобороны РФ, предметом тяжбы которого было строительство девяти патрульных катеров проекта "Раптор" в рамках государственного контракта, заключенного в апреле 2016 года, стоимость серии катеров составляла 19,5 млн долларов, то есть 2,16 млн долларов за один катер.

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