Уничтоженный десантный корабль "Новочеркасск": что осталось от судна после удара ВСУ — фото

В порту временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря пилоты тактической авиации Воздушных сил ВСУ нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск".

Telegram-канал "Крымский ветер" показал фото из порта Феодосии, где был атакован корабль Черноморского флота.

"Вы видите БДК "Новочеркасск" на сегодняшнем фото Феодосийского порта? И мы не видим. А он есть. Вот эти полупогруженные останки напротив портовых кранов", — говорится в сообщении.

Остатки уничтоженного корабля "Новочеркасск" в Феодосийском порту / Фото: Telegram / Крымский ветер

В канале также добавили, что слева, там, где вчера стоял буксир МБ-304, тоже был какой-то пожар.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о ночной "бавовне" в Крыму и ударе по "Новочеркасску".

Читайте также: