Уничтоженный российский ЗРК С-300 и ранены оккупанты: пропагандисты — о последствиях "бавовны" в Феодосии

В субботу, 8 апреля, во временно оккупированном городе Феодосия, Крым, раздались взрывы. Как сообщают СМП, в результате "бавовны", вероятно, уничтожена российская система С-300 и ранены трое военных.

Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал "Крымский ветер".

"Ракет было две ("российский председатель" Крыма Сергей Аксенов сообщил об одной.) Одна ракета сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и взорвала ее. Ранены три военных", — сказано в сообщении.

Как считают пропагандисты, анализируя фото с места взрыва, ракета целилась на месторасположение ЗРК, недалеко от села Пионерское.

Напомним, 8 апреля в Федосии около обеда раздались взрывы. Оккупационные "власти" Крыма отреагировали на очередную чрезвычайную ситуацию на полуострове и заявили, что в Феодосии сработала противовоздушная оборона. Российские тг-каналы опубликовали фото с места удара. На фотографиях якобы были обломки украинской ракеты "Гром 2".

Двое погибших: последствия ракетной атаки в Запорожье

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