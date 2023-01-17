Уничтоженный штурмовик РФ и рейды оккупантов на Херсонщине: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту в Краматорске Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Генштаб напоминает, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Угроза из Беларуси

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на белорусской территории.

Ситуация на фронте

Россияне и дальше основные усилия сосредотачивают на попытках захвата всей территории Донецкой области.

Основные усилия захватчики сосредоточили на ведении наступления на Бахмутском направлении. Враг ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведут оборону.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов Кисловки, Котляровки, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Андреевки Луганской области.

На Лиманском направлении россияне обстреляли из всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении из артиллерии захватчики "лупили" по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из РСЗО подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.

Оккупация

Захватчики пытаются изолировать гражданское население на оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, россияне сделали доступной мобильную связь только операторов РФ.

Кроме того, оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов россияне совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В течение суток украинскими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявления оккупантов о "захвате" Соледара

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