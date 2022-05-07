Уничтоженный силами ВСУ десантный катер типа "Серна": основные характеристики

У острова Змеиный в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский десантный катер типа "Серна". Что о нем известно и какие его основные характеристики – читайте в материале ТСН.ua.

По словам представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука, украинские военные уничтожили в акватории Черного моря российский десантный катер типа "Серна". Видео с уничтожением было опубликовано пресс-службой оперативного командования "Юг".

Что известно о десантном катере типа "Серна"

Десантный катер "Серна" спроектировало Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) из "СПК им. Р. Е. Алексеева" в городе Нижний Новгород. Сначала такие катера создавались для использования в доковых камерах десантных кораблей, однако они используются самостоятельно.

Десатные катера типа "Серна" отличаются высокой скоростью хода благодаря использованию принципа движения на искусственной газовой или воздушной каверне, которая располагается на днище корпуса. Сам корпус изготовлен из алюминиево-магниевых сплавов, имеющих противопульное и противоосколочное бронирование. Судно отличается открытой танковой платформой. Катера этого проекта предназначены для транспортировки с последующей высадкой на необорудованный берег передовых подразделений десанта с полным вооружением в количестве до 92 человек, а также боевой колесной, гусеничной и другой военной техники весом до 45 тонн.

Относятся к кораблям 4-го ранга. Названы в честь козыри обыкновенной (рус. "серна") — парнокопытного млекопитающего из подсемейства козьих.

Десантный катер типа "Серна": основные характеристики

Десантный катер типа "Серна": характеристики / commons.wikimedia.org

Длина габаритная: 23,55 м;

23,55 м; Длина по КВЛ: 22 м;

22 м; Ширина габаритная: 5,8м;

5,8м; Ширина по КВЛ: 5,7м;

5,7м; Высота борта у форштевня: 3,45 м;

3,45 м; Высота габаритная с мачтой: 9,6 м;

9,6 м; Водоизмещение: 53,8 тонн;

53,8 тонн; Водоизмещение полное без груза: 61 тонн;

61 тонн; Водоизмещение полное с грузом: 99,7 тонн;

99,7 тонн; Двигатели: два дизеля марки М503А;

два дизеля марки М503А; Вес: 5450 кг.

Десантные возможности катеров типа "Серна": может транспортировать один основной танк или две/два БМП/БТР или до 45 тонн любого груза или 92 человека десанта.

Применение в ходе русско-украинской войны

7 мая 2022 года украинские войска с помощью беспилотника Bayraktar ТВ2 уничтожили российский десантный катер типа "Серна" вблизи осрова Змеиный в Черном море. Остров Змеиный с конца февраля 2022 находится в оккупации российских войск.

При ударе на катере типа "Серна" находилась живая сила, а также ЗРК "Тор" РФ.

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