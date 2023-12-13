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Уничтожено более 400 окупантов, 13 танков и 12 других бронемашин: Тарнавский рассказал о потерях врага на Донетчине

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Уничтожено более 400 окупантов, 13 танков и 12 других бронемашин: Тарнавский рассказал о потерях врага на Донетчине

Работа ВСУ под Авдеевкой / Фото: Telegram / Сергей Стерненко

Украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону на авдеевском и марьинском направлениях.

В Донецкой области уничтожено 13 российских танков и 12 других бронемашин.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" (ОСУВ "Таврия") бригадный генерал Александр Тарнавский 13 декабря в Telegram.

Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия", враг за прошедшие сутки нанес три авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском и марьинском направлениях", — подчеркнул бригадный генерал.

Общие потери врага составили 401 человек.

"Уничтожено 28 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 12 ББМ и одна артсистема. Еще 10 единиц техники врага повреждены", — резюмировал Александр Тарнавский.

Напомним, ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом из дронов.

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Дата публикации
Просмотры
122
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