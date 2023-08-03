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Уничтожено более 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Уничтожено более 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожено около 248 тыс. русских солдат. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще семь танков и два средства ПВО.

По состоянию на 3 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 247 850 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 247 850 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 4224 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8234 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 4892 (+26) ед,
  • РСЗО — 704 (+4) ед,
  • средства ПВО — 465 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23) ед,
  • специальная техника – 721 (+3).

Напомним, начались 526 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В утренней сводке Генштаба рассказали, что происходит на фронте. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Дата публикации
Просмотры
403
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