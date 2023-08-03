Уничтожено более 600 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли еще семь танков и два средства ПВО.

По состоянию на 3 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 247 850 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 247 850 (+620) человек ликвидировано,

танков — 4224 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 8234 (+21) ед,

артиллерийских систем — 4892 (+26) ед,

РСЗО — 704 (+4) ед,

средства ПВО — 465 (+2) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23) ед,

специальная техника – 721 (+3).

Напомним, начались 526 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В утренней сводке Генштаба рассказали, что происходит на фронте. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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