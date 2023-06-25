Уничтожено более 700 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Российские оккупанты понесли потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 25 июня составляют уже более 224 630 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 224 630 (+720) человек ликвидировано
- танков ‒ 4030 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 7806 (+2)
- артиллерийских систем – 4034 (+19)
- РСЗО – 624 (+5)
- средства ПВО – 385 (+2)
- самолетов – 314
- вертолетов – 308
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12)
- крылатые ракеты ‒ 1259 (+41)
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6735 (+4)
- специальная техника ‒ 552 (+4)
По последним данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Наталья Гуменюк отметила, что обстрелов стало меньше на фоне мятежа Пригожина. Однако ситуация на фронте не изменилась.
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