Уничтожено более 700 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Общие боевые потери России к утру 25 июня составляют уже более 224 630 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 224 630 (+720) человек ликвидировано

танков ‒ 4030 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 7806 (+2)

артиллерийских систем – 4034 (+19)

РСЗО – 624 (+5)

средства ПВО – 385 (+2)

самолетов – 314

вертолетов – 308

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12)

крылатые ракеты ‒ 1259 (+41)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6735 (+4)

специальная техника ‒ 552 (+4)

По последним данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Наталья Гуменюк отметила, что обстрелов стало меньше на фоне мятежа Пригожина. Однако ситуация на фронте не изменилась.