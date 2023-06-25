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Уничтожено более 700 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Уничтожено более 700 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Генштаб сообщил об огромных потерях окупантов / Фото: Associated Press

Российские оккупанты понесли потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 25 июня составляют уже более 224 630 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 720 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 224 630 (+720) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4030 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 7806 (+2)
  • артиллерийских систем – 4034 (+19)
  • РСЗО – 624 (+5)
  • средства ПВО – 385 (+2)
  • самолетов – 314
  • вертолетов – 308
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12)
  • крылатые ракеты ‒ 1259 (+41)
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6735 (+4)
  • специальная техника ‒ 552 (+4)

По последним данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Наталья Гуменюк отметила, что обстрелов стало меньше на фоне мятежа Пригожина. Однако ситуация на фронте не изменилась.

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