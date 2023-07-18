Уничтожено более 700 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Ликвидировано еще 11 дронов врага.
По состоянию на 18 июля 2023 года ВСУ уничтожили 239 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:
- личного состава — около 239 010 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 4119 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8051 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 4542 (+38) ед,
- РСЗО — 689 (+4) ед,
- средства ПВО — 428 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11),
- крылатые ракеты – 1273 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27) ед,
- специальная техника – 677 (+0).
Напомним, начались 510 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Генштаб сообщил, что ВСУ отразили ряд атак врага и наступают на двух направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.