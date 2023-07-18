Уничтожено более 700 захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

По состоянию на 18 июля 2023 года ВСУ уничтожили 239 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 239 010 (+710) человек ликвидировано,

танков — 4119 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 8051 (+17) ед,

артиллерийских систем — 4542 (+38) ед,

РСЗО — 689 (+4) ед,

средства ПВО — 428 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11),

крылатые ракеты – 1273 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27) ед,

специальная техника – 677 (+0).

Напомним, начались 510 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Генштаб сообщил, что ВСУ отразили ряд атак врага и наступают на двух направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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